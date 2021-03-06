00:18 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Кусающий девочку пес притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – смешное видео

Кусающий девочку пес притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – смешное видео

photo: @ayeitsallieee / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/06/251094738.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210306/251094770/Kusayuschiy-devochku-pes-pritvoryaetsya-nevinovnym-stoit-ey-pozvat-mamu--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он настолько быстро превращается в невинную добрую собачки, что и не поверишь в его вредность.

 

На кадрах видно, как девочка лежит на кровати, а рядом с ней расположился ее пес-непоседа. Он вредничает и кусает хозяйку, не отпуская даже по просьбе. Однако девочка знает волшебное слово – "мама". Стоит ей только его произнести, как собака тут же ее отпускает и смирно ложится, словно ничего не происходит. Вот, у кого в этой семье настоящий авторитет.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Матч между сборными Грузии и Армении по футзалу в рамках отбора к Евро-2022
Победа на фоне пандемии: Грузия выиграла 5:0 у Армении в футзал - фото
Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре столицы Грузии - видео
Анти-коменданти: акция против ковид-ограничений в центре Тбилиси - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться