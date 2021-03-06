Кусающий девочку пес притворяется невиновным, стоит ей позвать маму – смешное видео

Он настолько быстро превращается в невинную добрую собачки, что и не поверишь в его вредность.

На кадрах видно, как девочка лежит на кровати, а рядом с ней расположился ее пес-непоседа. Он вредничает и кусает хозяйку, не отпуская даже по просьбе. Однако девочка знает волшебное слово – "мама". Стоит ей только его произнести, как собака тут же ее отпускает и смирно ложится, словно ничего не происходит. Вот, у кого в этой семье настоящий авторитет.

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