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Танцующая со своим большим псом малышка покорила Сеть – видео

Танцующая со своим огромным псом малышка покорила Сеть – видео

photo: @LevanCarrie / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/248149233/Tantsuyuschaya-so-svoim-ogromnim-psom-malyshka-pokorila-Set--video.html

Собаки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людям во всем мире

Несмотря на огромные размеры питомца, танец вышел настолько красивым, что вызовет улыбку у любого зрителя.

На кадрах видно, как пес по кличке Отис стоит на двух лапах в обнимку с маленькой девочкой. Питомец на две головы выше и массивнее малышки, однако это не мешает ей двигаться свободно. К тому же девочка просто сияет от счастья во время танца, который, между прочим, набрал почти 7 миллионов просмотров.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео, Дети, собаки

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