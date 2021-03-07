Танцующая со своим огромным псом малышка покорила Сеть – видео

Собаки часто становятся главными героями многих вирусных роликов в Сети, которые поднимают настроение людям во всем мире

Несмотря на огромные размеры питомца, танец вышел настолько красивым, что вызовет улыбку у любого зрителя.

На кадрах видно, как пес по кличке Отис стоит на двух лапах в обнимку с маленькой девочкой. Питомец на две головы выше и массивнее малышки, однако это не мешает ей двигаться свободно. К тому же девочка просто сияет от счастья во время танца, который, между прочим, набрал почти 7 миллионов просмотров.

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