Танцующая со своим огромным псом малышка покорила Сеть – видео

Несмотря на огромные размеры питомца, танец вышел настолько красивым, что вызовет улыбку у любого зрителя.
На кадрах видно, как пес по кличке Отис стоит на двух лапах в обнимку с маленькой девочкой. Питомец на две головы выше и массивнее малышки, однако это не мешает ей двигаться свободно. К тому же девочка просто сияет от счастья во время танца, который, между прочим, набрал почти 7 миллионов просмотров.
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