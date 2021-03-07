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Парень решил лизнуть любвеобильную кошку в ответ – забавная реакция питомца на видео

Парень решил лизнуть любвеобильную кошку в ответ – забавная реакция питомца на видео

photo: @ColtonCarlyle / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
2082312512
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/248800872/Paren-reshil-liznut-lyubveobilnuyu-koshku-v-otvet--zabavnaya-reaktsiya-pitomtsa-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Интернете, которые набирают миллионы просмотров

Как однажды сказал Эрнест Хемингуэй, кошки, в отличие от людей, всегда искренни и никогда не скрывают своих чувств.

Автор видео рассказал, что его питомец – кошка по имени Клео – очень любит лизать его, но ненавидит, когда парень пытается лизнуть ее в ответ. На кадрах видно, как они вместе лежат на кровати и пушистая пару раз лижет нос хозяина. Тогда парень приподнимается и высовывает язык, словно пытаясь ответить Клео тем же, однако она с протяжным криком отодвигается и уходит подальше. И действительно, кошка четко дала понять хозяину о своих чувствах, несмотря на свою любовь к нему. По словам парня, он часто поступает так с Клео, когда она слишком ему надоедает, и после этого питомец не трогает его еще несколько часов.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (666)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки

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