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Кошка породы шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)

"Помогите!": кошка по-человечески умоляет хозяйку не ехать к ветеринару – видео

© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/251093428/Pomogite-koshka-po-chelovecheski-umolyaet-khozyayku-ne-ekhat-k-veterinaru--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

То, как питомец называет хозяйку мамой и просит о помощи, тронет сердце любого.

 

На кадрах видно, как в машине под сиденьем стоит переноска для животных, в которой сидит кошка породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, пушистая немного приболела, поэтому они ездят к ветеринару, чтобы выявить причину. Во время таких поездок кошка, которую, кстати, зовут Матильда, впадает в панику и начинает кричать. В ее издаваемых звуках четко можно услышать "помоги мне", "мама", "помогите" или "помоги".

Многие пользователи высказали девушке свое недовольство, заявив, что ей следовало бы взять кошку на руки и успокоить, другие же призвали не учить хозяйку, как обращаться со своим питомцем, и просто посмеялись.

Смотрите на видео также:

Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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