"Помогите!": кошка по-человечески умоляет хозяйку не ехать к ветеринару – видео

То, как питомец называет хозяйку мамой и просит о помощи, тронет сердце любого.
На кадрах видно, как в машине под сиденьем стоит переноска для животных, в которой сидит кошка породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, пушистая немного приболела, поэтому они ездят к ветеринару, чтобы выявить причину. Во время таких поездок кошка, которую, кстати, зовут Матильда, впадает в панику и начинает кричать. В ее издаваемых звуках четко можно услышать "помоги мне", "мама", "помогите" или "помоги".
Многие пользователи высказали девушке свое недовольство, заявив, что ей следовало бы взять кошку на руки и успокоить, другие же призвали не учить хозяйку, как обращаться со своим питомцем, и просто посмеялись.
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