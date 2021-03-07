"Помогите!": кошка по-человечески умоляет хозяйку не ехать к ветеринару – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

То, как питомец называет хозяйку мамой и просит о помощи, тронет сердце любого.

На кадрах видно, как в машине под сиденьем стоит переноска для животных, в которой сидит кошка породы шотландская вислоухая. По словам хозяйки, пушистая немного приболела, поэтому они ездят к ветеринару, чтобы выявить причину. Во время таких поездок кошка, которую, кстати, зовут Матильда, впадает в панику и начинает кричать. В ее издаваемых звуках четко можно услышать "помоги мне", "мама", "помогите" или "помоги".

Многие пользователи высказали девушке свое недовольство, заявив, что ей следовало бы взять кошку на руки и успокоить, другие же призвали не учить хозяйку, как обращаться со своим питомцем, и просто посмеялись.

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