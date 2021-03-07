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Любопытная собака очень хотела посмотреть на приехавших гостей и рассмешила всех – видео

Любопытная собака очень хотела посмотреть на приехавших гостей и рассмешила всех – видео

photo: @dotesb / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (667)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/06/251093647.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/251093795/Lyubopytnaya-sobaka-ochen-khotela-posmotret-na-priekhavshikh-gostey-i-rassmeshila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Существует два типа собак: спокойные и воспитанные, а также веселые и безбашенные.

 

На кадрах видно, как в деревянном заборе с небольшим отверстием, куда помещается голова собаки, торчит морда светлого питомца. Он спокойно смотрит на гостей, проходящих мимо, когда внезапно его оттуда выталкивает коричневый пес. Безбашенный питомец просовывает голову в отверстие, смешно крутится вокруг своей оси, теряет равновесие и падает. Именно это необычное движение и рассмешило пользователей, которые задаются вопросом – что это вообще было?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (667)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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