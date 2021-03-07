Любопытная собака очень хотела посмотреть на приехавших гостей и рассмешила всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Существует два типа собак: спокойные и воспитанные, а также веселые и безбашенные.

На кадрах видно, как в деревянном заборе с небольшим отверстием, куда помещается голова собаки, торчит морда светлого питомца. Он спокойно смотрит на гостей, проходящих мимо, когда внезапно его оттуда выталкивает коричневый пес. Безбашенный питомец просовывает голову в отверстие, смешно крутится вокруг своей оси, теряет равновесие и падает. Именно это необычное движение и рассмешило пользователей, которые задаются вопросом – что это вообще было?

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