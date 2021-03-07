Нелюбвеобильный кот терпеть не может обнимашки – забавное видео

Эмоции пушистого – вместо тысячи слов. Он слишком взрослый для всех этих сюсюканий!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANO LE CHAT (@panolechat)

На кадрах видно, как мужчина лежит на диване в обнимку со своим рыжим котиком, целуя его в шею. Вот только пушистый таким развитием событий явно недоволен – выражение его мордочки говорит о том, что он зол. Не просто зол, а в ярости. Он что, какой-то маленький ребеночек, чтоб с ним так сюсюкаться? Он взрослый кот! И как хозяева этого только не понимают.

Смотрите на видео также: