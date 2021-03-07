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Нелюбвеобильный кот терпеть не может обнимашки – смешное видео

Нелюбвеобильный кот терпеть не может обнимашки – забавное видео

photo: panolechat / Instagram
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (668)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/251093896/Nelyubveobilnyy-kot-terpet-ne-mozhet-obnimashki--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эмоции пушистого – вместо тысячи слов. Он слишком взрослый для всех этих сюсюканий!

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Публикация от PANO LE CHAT (@panolechat)

На кадрах видно, как мужчина лежит на диване в обнимку со своим рыжим котиком, целуя его в шею. Вот только пушистый таким развитием событий явно недоволен – выражение его мордочки говорит о том, что он зол. Не просто зол, а в ярости. Он что, какой-то маленький ребеночек, чтоб с ним так сюсюкаться? Он взрослый кот! И как хозяева этого только не понимают.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (668)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными

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