18:11 07 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Брутальный парень показал, почему некоторым мужчинам нельзя брить бороду – смешное видео

Брутальный парень показал, почему некоторым мужчинам нельзя брить бороду – смешное видео

photo: @bay0km / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/06/251093940.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210307/251093972/Brutalnyy-paren-pokazal-pochemu-nekotorym-muzhchinam-nelzya-brit-borodu--smeshnoe-video.html

Иногда внешний вид после таких действий может кардинально измениться, и чаще всего это происходит не в лучшую сторону

Он превратился в нечто среднее между младенцем, женщиной и 50-летним мужчиной.

 

На кадрах видно, как молодой парень с длинными красивыми волосами и средней бородой показывается на камеру со всех ракурсов. Надпись внизу гласит, что так было "до". Через секунду появляется результат "после". После того, как автор видео попрощался с бородой, его внешний вид кардинально изменился и явно не в лучшую сторону.

Смотрите на видео также:

Теги:
Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Молодежь на акции против ковид-ограничений. Люди в масках
Лица в масках: молодежь в Тбилиси требует отменить комендантский час - фото
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
У резиденции Иванишвили прошла акция с требованием отставки премьера Грузии - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
Коронавирус на Южном Кавказе – февраль 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться