Брутальный парень показал, почему некоторым мужчинам нельзя брить бороду – смешное видео

Он превратился в нечто среднее между младенцем, женщиной и 50-летним мужчиной.
На кадрах видно, как молодой парень с длинными красивыми волосами и средней бородой показывается на камеру со всех ракурсов. Надпись внизу гласит, что так было "до". Через секунду появляется результат "после". После того, как автор видео попрощался с бородой, его внешний вид кардинально изменился и явно не в лучшую сторону.
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