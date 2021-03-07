Брутальный парень показал, почему некоторым мужчинам нельзя брить бороду – смешное видео

Иногда внешний вид после таких действий может кардинально измениться, и чаще всего это происходит не в лучшую сторону

Он превратился в нечто среднее между младенцем, женщиной и 50-летним мужчиной.

На кадрах видно, как молодой парень с длинными красивыми волосами и средней бородой показывается на камеру со всех ракурсов. Надпись внизу гласит, что так было "до". Через секунду появляется результат "после". После того, как автор видео попрощался с бородой, его внешний вид кардинально изменился и явно не в лучшую сторону.

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