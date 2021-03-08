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Милый щенок увидел на улице дождь и покорил своей реакцией Сеть – милейшее видео

Реакция щенка на проливной дождь покорила всех – бесподобное видео

photo: VT / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (669)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210308/249731427/Reaktsiya-schenka-na-prolivnoy-dozhd-pokorila-vsekh--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

По словам хозяина, четырехмесячный малыш всегда ведет себя так во время дождя и умиляет прохожих.

Это забавное видео было снято в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Китай). На кадрах четырехмесячный щенок улегся под навесом, наблюдая за дождем на улице. Самое милое здесь то, как малыш лежит на животе, перекрестив ноги сзади. Как рассказал его хозяин, малыш постоянно делает так, когда видит на улице дождь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (669)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Собака

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