Реакция щенка на проливной дождь покорила всех – бесподобное видео

Это забавное видео было снято в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Китай). На кадрах четырехмесячный щенок улегся под навесом, наблюдая за дождем на улице. Самое милое здесь то, как малыш лежит на животе, перекрестив ноги сзади. Как рассказал его хозяин, малыш постоянно делает так, когда видит на улице дождь.
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