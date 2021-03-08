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Не знающий меру в лакомствах пес устроил жадному хозяину взбучку – бесподобное видео

Не знающий меру в лакомствах пес устроил жадному хозяину взбучку – бесподобное видео

photo: @_mattiej_ / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (669)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/07/251099264.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210308/251099299/Ne-znayuschiy-meru-v-lakomstvakh-pes-ustroil-zhadnomu-khozyainu-vzbuchku--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

До последнего казалось, что пес выиграет схватку за вкусняшки. Сколько же у него сил?!

 

На кадрах видно, как мужчина сидит на диване вместе с маленьким песиком у себя на плече и держит в руках пакет с вкусняшками. Мужчина дает песику одну вкусняшку, после чего начинает сворачивать пакет – на сегодня хватит. Вот только питомец так не думает и отчаянно цепляется зубами за упаковку. А дальше начинается бой за вкусняшки – мужчина пытается вытащить их из пасти песика, а тот ни в какую не отпускает. Конечно, в конце концов победил человек, но настроение у него явно испорчено.

Надпись на видео же гласит: "Мой отец считает, что нашей собаке нужна дрессировка". Позже к этому добавляется: "Возможно, он прав".

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (669)
Теги:
собаки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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