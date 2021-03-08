Не знающий меру в лакомствах пес устроил жадному хозяину взбучку – бесподобное видео

До последнего казалось, что пес выиграет схватку за вкусняшки. Сколько же у него сил?!

На кадрах видно, как мужчина сидит на диване вместе с маленьким песиком у себя на плече и держит в руках пакет с вкусняшками. Мужчина дает песику одну вкусняшку, после чего начинает сворачивать пакет – на сегодня хватит. Вот только питомец так не думает и отчаянно цепляется зубами за упаковку. А дальше начинается бой за вкусняшки – мужчина пытается вытащить их из пасти песика, а тот ни в какую не отпускает. Конечно, в конце концов победил человек, но настроение у него явно испорчено.

Надпись на видео же гласит: "Мой отец считает, что нашей собаке нужна дрессировка". Позже к этому добавляется: "Возможно, он прав".

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