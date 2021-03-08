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Девушка подготовила песика к прогулке и в шутку вышла без него – видео реакции питомца

Девушка подготовила песика к прогулке и в шутку вышла без него – видео реакции питомца

photo: @naomiidesilvaa / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (670)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/07/251099342.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210308/251099380/Devushka-podgotovila-pesika-k-progulke-i-v-shutku-vyshla-bez-nego--video-reaktsii-pitomtsa.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец явно не может поверить своим глазам – неужели любимая хозяйка могла его забыть?!

 

На кадрах видно, как девушка со своим питомцем стоят около двери и готовятся выйти на улицу. К прогулке подготовлены оба – хозяйка тепло одета, а на песике надета шлейка. И вот наступает долгожданны момент – девушка открывает дверь и выходит на улицу, а питомец идет за ней и не успевает, потому что прямо перед его мордой закрыли дверь. Ошарашенный песик вопросительно смотрит на дверь и вертит головой в разные стороны, пытаясь понять, что вообще произошло. В конце концов он начинает лаять, чтобы напомнить о своем существовании.

Смотрите на видео также:  

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (670)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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