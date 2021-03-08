Девушка подготовила песика к прогулке и в шутку вышла без него – видео реакции питомца

Питомец явно не может поверить своим глазам – неужели любимая хозяйка могла его забыть?!
На кадрах видно, как девушка со своим питомцем стоят около двери и готовятся выйти на улицу. К прогулке подготовлены оба – хозяйка тепло одета, а на песике надета шлейка. И вот наступает долгожданны момент – девушка открывает дверь и выходит на улицу, а питомец идет за ней и не успевает, потому что прямо перед его мордой закрыли дверь. Ошарашенный песик вопросительно смотрит на дверь и вертит головой в разные стороны, пытаясь понять, что вообще произошло. В конце концов он начинает лаять, чтобы напомнить о своем существовании.
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