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Бродячий пес

Собака впервые за долгое время увидела сильно похудевшего хозяина – видео ее реакции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (671)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210308/251099557/Sobaka-vpervye-za-dolgoe-vremya-uvidela-silno-pokhudevshego-khozyaina--video-ee-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сначала питомец даже не узнал любимого человека, но кое-что пробудило в нем эмоции.

 

Из-за затяжной болезни мужчина долгое время провел в клинике, что отразилось на его внешнем виде – он похудел на 30 килограмм. На кадрах видно, как хозяин питомца сидит на скамейке, а неподалеку стоит его питомец, который не рискует подходить к незнакомцу. Поначалу он долго лает и остается в стороне, однако через некоторое время все же решается подойти поближе. Стоило питомцу только разок обнюхать незнакомца, как он сразу же понимает, кто перед ним стоит, и его радостные эмоции – вместо тысячи слов.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (671)
Теги:
Собака, Видео с животными

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