Собака впервые за долгое время увидела сильно похудевшего хозяина – видео ее реакции

Сначала питомец даже не узнал любимого человека, но кое-что пробудило в нем эмоции.
Из-за затяжной болезни мужчина долгое время провел в клинике, что отразилось на его внешнем виде – он похудел на 30 килограмм. На кадрах видно, как хозяин питомца сидит на скамейке, а неподалеку стоит его питомец, который не рискует подходить к незнакомцу. Поначалу он долго лает и остается в стороне, однако через некоторое время все же решается подойти поближе. Стоило питомцу только разок обнюхать незнакомца, как он сразу же понимает, кто перед ним стоит, и его радостные эмоции – вместо тысячи слов.
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