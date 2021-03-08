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Муж решил проверить жену на верность – видео с неожиданным финалом

Муж решил проверить жену на верность – видео с неожиданным финалом

photo: New Production studio / Youtube
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210308/251099723/Muzh-reshil-proverit-zhenu-na-vernost--video-s-neozhidannym-finalom.html

Молодой муж решил написать жене записку, в которой говорится, что они расстаются и спрятался под кроватью в ожидании ее реакции

Это видео было снято в Кыргызстане и опубликовано несколько лет назад. На видео показан мужчина, по выражению лица которого можно понять, что он находится в глубоких раздумьях. И раздумья эти об одном – своей жене.

Он хочет проверить ее на верность и узнать, не скрывает ли она что-то, и придумывает самый простой способ. Муж пишет ей записку, в которой сказано: "Я ухожу от тебя, не могу больше жить с тобой" и оставляет ее на столе в комнате. Сам же он прячется под кровать.

Когда жена заходит в их комнату, она смотрится в зеркало и замечает непонятный листок бумажки. Она берет его в руки и читает. После этого она ищет ручку и что-то пишет на этой записке сама.

Через мгновение жена берет в руки телефон и начинает кому-то набирать. "Алло, дорогой? Представляешь, мой муж сам от меня ушел. Не понимаю, зачем я вышла за него замуж. Теперь все позади. Я ждала только тебя. Через несколько минут приеду", – прозвучало из ее уст, после чего она переоделась и вышла из дома.

Расстроенный муж чуть ли не со слезами на глазах вылезает из-под кровати и садится на полу, не понимая, как такое могло произойти. Он берет в руки свою же записку, открывает ее и видит новую надпись: "Глупый, я вышла за хлебом в магазин. Твои ноги торчат из-под кровати".

Молодой муж сразу же расплывается в улыбке и смеется – бояться нечего.

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