Кошка знакомит своих котят с собакой – видео о невероятном доверии

Кошки всегда переживают за малышей и никого к ним не подпускают, но эта мама доверяет другу.

На видео видно, как кошка вместе со своим котенком подошла к псу, а он мирно лег на живот и стал обнюхивать малыша. Позже в кадре появился и второй котенок, который тоже без страха подошел к собаке. Через несколько секунд пес начал аккуратно играть с малышами, чтобы не испугать их. Он лег на спину и своими лапами "давал пять" котятам. Все это время кошка спокойно отдыхала неподалеку. А когда котята ушли, старые друзья начали играть друг с другом.

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