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Кошка знакомит своих котят с собакой – видео о невероятном доверии

Кошка знакомит своих котят с собакой – видео о невероятном доверии

photo: ignoramusky / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (672)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210309/249290710/Koshka-znakomit-svoikh-kotyat-s-sobakoy--video-o-neveroyatnom-doverii.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Кошки всегда переживают за малышей и никого к ним не подпускают, но эта мама доверяет другу.

На видео видно, как кошка вместе со своим котенком подошла к псу, а он мирно лег на живот и стал обнюхивать малыша. Позже в кадре появился и второй котенок, который тоже без страха подошел к собаке. Через несколько секунд пес начал аккуратно играть с малышами, чтобы не испугать их. Он лег на спину и своими лапами "давал пять" котятам. Все это время кошка спокойно отдыхала неподалеку. А когда котята ушли, старые друзья начали играть друг с другом.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (672)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, кошки, Собака

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