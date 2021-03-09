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Стрижка в парикмахерской

Малыш рассмешил всю парикмахерскую во время своей стрижки – видео

© CC0 / Pixabay
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565730
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/07/249953726.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210309/249953757/Malysh-rassmeshil-vsyu-parikmakherskuyu-vo-vremya-svoey-strizhki--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео, которые покоряют сердца людей по всему миру

Даже кажется немного странным, что маленькие дети могут настолько позитивно реагировать на непривычную обстановку.

На кадрах видно, как ребенок сидит на коленках у женщины, а другие родные придерживают его руки и снимают все на камеру. Парикмахер же в это время стрижет малыша машинкой.

На его месте многие наверняка бы переживали из-за чужого человека, что-то делающего с волосами, но этот мальчик, наоборот, вовсю смеется. Каждый раз, когда парикмахер приближает машинку к голове ребенка, тот заливается смехом, чем веселит всех вокруг.

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Теги:
Вирусные видео, Дети

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