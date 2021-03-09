Малыш рассмешил всю парикмахерскую во время своей стрижки – видео

На кадрах видно, как ребенок сидит на коленках у женщины, а другие родные придерживают его руки и снимают все на камеру. Парикмахер же в это время стрижет малыша машинкой.
На его месте многие наверняка бы переживали из-за чужого человека, что-то делающего с волосами, но этот мальчик, наоборот, вовсю смеется. Каждый раз, когда парикмахер приближает машинку к голове ребенка, тот заливается смехом, чем веселит всех вокруг.
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