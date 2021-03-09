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Две собаки так долго боролись за игрушку, что вместе уснули с ней в зубах – смешное видео

Две собаки так долго боролись за игрушку, что вместе уснули с ней в зубах – смешное видео

photo: @liaanoel / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (672)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251110742.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210309/251110888/Dve-sobaki-tak-dolgo-borolis-za-igrushku-chto-vmeste-usnuli-s-ney-v-zubakh--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Уступать игрушку не был намерен никто, поэтому они договорились сделать маленький перерыв.

 

На кадрах видно, как две собаки стоят посреди комнаты и вместе держат в пасти одну мягкую игрушку. По словам хозяйки, они борются за нее уже очень долго. Ни один из питомцев не хотел уступать другому, а за время борьбы они хорошенько подустали, поэтому им пришлось отдыхать, продолжая держать игрушку в зубах. В результате они практически заснули – у обоих закрыты глаза, которые еле открываются время от времени.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (672)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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