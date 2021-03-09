Две собаки так долго боролись за игрушку, что вместе уснули с ней в зубах – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Уступать игрушку не был намерен никто, поэтому они договорились сделать маленький перерыв.

На кадрах видно, как две собаки стоят посреди комнаты и вместе держат в пасти одну мягкую игрушку. По словам хозяйки, они борются за нее уже очень долго. Ни один из питомцев не хотел уступать другому, а за время борьбы они хорошенько подустали, поэтому им пришлось отдыхать, продолжая держать игрушку в зубах. В результате они практически заснули – у обоих закрыты глаза, которые еле открываются время от времени.

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