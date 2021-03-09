Щенок пытается разнять двух котов перед намечающейся дракой – видео

Когда у песика не вышло отговорить пушистых лаем, пришлось идти на радикальные меры.

На кадрах видно, как два кота стоят на улице в готовой к атаке позе. Они что-то между собой не поделили и начали кричать друг на друга. Увидев это, маленький песик начал бегать вокруг пушистых и лаять, пытаясь отговорить от демонстрации силы. Когда не получилось, щенок начал кусать котов по очереди, чтобы отвлечь их внимание на себя. В конце концов он сдался, но цель была все же выполнена – пушистые немного успокоились и не начали драку.

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