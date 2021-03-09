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Щенок пытается разнять двух котов перед намечающейся дракой – видео

Щенок пытается разнять двух котов перед намечающейся дракой – видео

photo: @elenagrivtsova / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (673)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251112167.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210309/251112206/Schenok-pytaetsya-raznyat-dvukh-kotov-pered-namechayuscheysya-drakoy--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Когда у песика не вышло отговорить пушистых лаем, пришлось идти на радикальные меры.

Dog Watches Cats FightОпубликовано Pawsome Pets Пятница, 5 марта 2021 г.

 

На кадрах видно, как два кота стоят на улице в готовой к атаке позе. Они что-то между собой не поделили и начали кричать друг на друга. Увидев это, маленький песик начал бегать вокруг пушистых и лаять, пытаясь отговорить от демонстрации силы. Когда не получилось, щенок начал кусать котов по очереди, чтобы отвлечь их внимание на себя. В конце концов он сдался, но цель была все же выполнена – пушистые немного успокоились и не начали драку.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (673)
Теги:
кошки, Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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