Мама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, но мама вмешательством в ее дела недовольна.

На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.

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