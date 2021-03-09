18:17 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Мама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео

Мама учит котенка прыгать с высоты, но в дело вмешивается бабушка-кошка – видео

photo: @sniazhana2733 / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (675)
450 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/09/251115201.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210309/251115244/Mama-uchit-kotenka-prygat-s-vysoty-no-v-delo-vmeshivaetsya-babushka-koshka--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Бабушка-кошка решила взять все в свои лапки, но мама вмешательством в ее дела недовольна.

 

На кадрах видно, как мама-кошка сидит со своим котенком на диване и помогает ему решиться на прыжок вниз. Для этого она спускается сама и ждет котенка внизу. Вот только наблюдающая за всем этим со стороны бабушка-кошка очень волнуется за малыша, поэтому не позволяет ему спускаться вниз. Бабушка тянет его обратно и приказывает сидеть смирно, но котенок слушаться не намерен, поэтому вновь идет к краю дивана. При попытке бабушки снова помешать малышу уже вмешивается его мама и грозным взглядом дает понять бабушке, что ей лучше отойти. После этого котик все же спускается вниз.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (675)
Теги:
кошки, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Услышь меня!: женщины Грузии против сексуального насилия - видео
"Услышь меня!": женщины Грузии против сексуального насилия – видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться