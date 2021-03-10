Младенец развеселил всю церковь реакцией на свое крещение – видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Свидетели происходящего точно не думали, что малыши способны реагировать на непривычную обстановку настолько необычно.

На кадрах видно, как мама передает ребенка священнику – не знакомому ребенку человеку. Малыша это ничуть не смутило, намного интереснее был не мужчина, а вода. Затем ноги ребенка опустили в воду, на что он засмеялся. Стоит отдать должное и священнику, с которым ребенок чувствовал себя спокойно и в своей тарелке, ведь часто дети боятся происходящего и плачут. Слышно, как глядя на происходящее, смеются и посетители церкви. Даже когда малыша опустили в воду с головой, он все равно вынырнул таким же веселым и даже захлопал в ладоши вместе со всеми остальными людьми.

Смотрите на видео также: