Младенец развеселил всю церковь реакцией на свое крещение – видео

Свидетели происходящего точно не думали, что малыши способны реагировать на непривычную обстановку настолько необычно.
На кадрах видно, как мама передает ребенка священнику – не знакомому ребенку человеку. Малыша это ничуть не смутило, намного интереснее был не мужчина, а вода. Затем ноги ребенка опустили в воду, на что он засмеялся. Стоит отдать должное и священнику, с которым ребенок чувствовал себя спокойно и в своей тарелке, ведь часто дети боятся происходящего и плачут. Слышно, как глядя на происходящее, смеются и посетители церкви. Даже когда малыша опустили в воду с головой, он все равно вынырнул таким же веселым и даже захлопал в ладоши вместе со всеми остальными людьми.
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