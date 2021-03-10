10:25 10 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9565
  • 100 RUB4.4918
  • USD3.3242
Поиск
Тбилисская католическая церковь

Младенец развеселил всю церковь реакцией на свое крещение – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
38623153
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210310/248913059/Mladenets-razveselil-vsyu-tserkov-reaktsiey-na-svoe-kreschenie--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Свидетели происходящего точно не думали, что малыши способны реагировать на непривычную обстановку настолько необычно.

 

На кадрах видно, как мама передает ребенка священнику – не знакомому ребенку человеку. Малыша это ничуть не смутило, намного интереснее был не мужчина, а вода. Затем ноги ребенка опустили в воду, на что он засмеялся. Стоит отдать должное и священнику, с которым ребенок чувствовал себя спокойно и в своей тарелке, ведь часто дети боятся происходящего и плачут. Слышно, как глядя на происходящее, смеются и посетители церкви. Даже когда малыша опустили в воду с головой, он все равно вынырнул таким же веселым и даже захлопал в ладоши вместе со всеми остальными людьми.

Смотрите на видео также:

Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Дети

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
За Полярным кругом в Белом море открылась первая в мире подледная выставка
Первая в мире подледная галерея искусств за Полярным кругом в Белом море - фото
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Как возле парламента Армении задерживают участников протеста - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться