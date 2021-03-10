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Питбулю подарили черного котенка, его реакция удивила всех – видео

Питбулю подарили черного котенка, его реакция удивила всех – видео

photo: VT / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (677)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210310/251120158/Pitbulyu-podarili-chernogo-kotenka-ego-reaktsiya-udivila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые становятся популярными по всему миру

Знакомство со странным созданием определенно не пришлось по душе "бесстрашному" псу.

На кадрах видно, как пес стоит на спинке дивана и пытается от чего-то скрыться. Все дело в том, что сзади хозяйка ему несет маленький черный подарочек – котенка. Вот только пес этому совсем не рад. Питбуль с испуганными глазами смотрит на комок шерсти и пытается отодвинуться, но некуда. Удивились такой реакции не только хозяева питомца, но и пользователи Сети. Кроме того, комментаторы осудили женщину за то, что она насильно приближала котенка к испуганному псу и знакомила их.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (677)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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