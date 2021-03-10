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Опаздывает на свидание: кот по-человечески умоляет хозяйку выпустить его на улицу – видео

Опаздывает на свидание: кот по-человечески умоляет хозяйку выпустить его на улицу – видео

photo: @labrikrif / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (677)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0a/251123070.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210310/251123130/Opazdyvaet-na-svidanie-kot-po-chelovecheski-umolyaet-khozyayku-vypustit-ego-na-ulitsu--video.html

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Если кот заговорил по-человечески, значит, дело серьезное. Весна наступила, не время дома сидеть!

 

На кадрах видно, как рыжий кот стоит лицом к двери, поближе к углу, где она должна открыться. Вот настолько не терпится ему уже поскорее выйти на улицу. Но дверь никто не открывает, поэтому пушистый от отчаяния начинает кричать, драматично подняв голову: "Открой мне! Откро-о-о-о-й!" Остается надеяться, что хозяйка его все же выпустила. Может он на свидание опаздывает!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (677)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки

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