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Собака породы тибетский мастиф

Нелюбящий ветеринаров пес убежал с одной из врачих на спине – смешное видео

© photo: Sputnik / Evgeniya Novozhenina
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (678)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210310/251125337/Nelyubyaschiy-veterinarov-pes-ubezhal-s-odnoy-iz-vrachikh-na-spine--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Три женщины пытались совладать с гигантским мастифом во время стрижки когтей, но не вышло.

 

На кадрах видно, как три ветеринарных врача сидят посреди помещения вместо с большим тибетским мастифом. Одна из женщин стрижет когти гиганту, а две другие – пытаются его удержать. Но получается у них не очень, и питомец умудряется вырваться. Однако одна из врачих держит его не только руками, но и ногами, в результате чего, когда мастиф встает, она оказывается верхом на нем. Сам пес же нашел в себе силы утащить ее, лишь бы ему не стригли когти.

Смотрите на видео также: 

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (678)
Теги:
собаки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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