Нелюбящий ветеринаров пес убежал с одной из врачих на спине – смешное видео

Три женщины пытались совладать с гигантским мастифом во время стрижки когтей, но не вышло.

На кадрах видно, как три ветеринарных врача сидят посреди помещения вместо с большим тибетским мастифом. Одна из женщин стрижет когти гиганту, а две другие – пытаются его удержать. Но получается у них не очень, и питомец умудряется вырваться. Однако одна из врачих держит его не только руками, но и ногами, в результате чего, когда мастиф встает, она оказывается верхом на нем. Сам пес же нашел в себе силы утащить ее, лишь бы ему не стригли когти.

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