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Пес высказал всю накопленную злость обидевшему ему коту – забавное видео

Пес обиделся на кота и высказал ему все, что о нем думает – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (679)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210310/251128940/Pes-obidelsya-na-kota-i-vyskazal-emu-vse-chto-o-nem-dumaet--zabavnoe-video.html

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Интересно было бы узнать, что он сказал обидчику, что в конце так демонстративно отвернулся.

На кадрах видно, как черный кот сидит на спинке дивана над псом и пристально на него смотрит. Неизвестно, что произошло между питомцами раньше, но пес смотрит на него обиженно, а затем начинать ворчать. Причем делает он это очень эмоционально, что выглядит довольно забавно и мило. А в конце, высказав все свои мысли, терьер гордо отворачивается и даже не смотрит на приятеля.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (679)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео

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