Малышу и кошке поставили в комнате видеоняню, ночные кадры с нее умилили Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Видимо, в течение дня они проводили вместе мало времени, поэтому уединились ночью.

На кадрах видно, как полуторагодовалый малыш сидит в своей кроватке, когда в комнату заходит кошка. Пушистая начинает мяукать, разговаривая с ребенком, а тот мяукает ей в ответ. Затем кошка даже запрыгивает на кресло, чтобы быть поближе к малышу. А ребенок, в свою очередь, встает и подходит к краю кровати, чтобы быть поближе к питомцу, после чего они продолжают свою милую ночную беседу.

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