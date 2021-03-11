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"Бла-бла-бла": пес не желает слушать хозяйку и передразнивает ее – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (681)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210311/247437976/Bla-bla-bla-pes-ne-zhelaet-slushat-khozyayku-i-peredraznivaet-ee--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Питомец придумал лучший "аргумент" для любого спора – не давать оппоненту сказать ни слова.

На кадрах видно, как женщина с дочкой пытаются поговорить со своей собакой, однако она начинает выть звуками, похожими на "бла-бла-бла". Если хозяева молчат, то звуки более-менее тихие, стоит им начать говорить – собака тоже поднимает свой голос. С этим питомцем лучше не спорить, потому что его "аргумент" не перебить ничем.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (681)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, собаки

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