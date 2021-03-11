Маленький щенок смело отгоняет львят от еды – забавное видео

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Песик либо очень жадный, либо знает цену своей "добыче", но его смелости можно только позавидовать.

На кадрах видно, как маленький песик стоит у непонятного лакомства рядом с деревом. Действие происходит либо в зоопарке, либо в сафари-парке. Когда львенок пытается приблизиться к еде, щенок кидается на него с лаем. Через некоторое время маленький хищник предпринимает очередную попытку подойти к еде, но получает жесткий отпор.

Тогда испытать удачу встает другой львенок, но и на него щенок бросается с лаем, а затем разворачивается и отодвигает третьего. Кстати, в конце этот малыш получил больше всего – щенок кинулся на него и даже не подумал отстать. Смелости ему точно не занимать.

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