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Маленький щенок смело отгоняет львят от своей еды – забавное видео

Маленький щенок смело отгоняет львят от еды – забавное видео

photo: Awara Spot / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (682)
49906546
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210311/248567222/Malenkiy-schenok-smelo-otgonyaet-lvyat-ot-svoey-edy--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Песик либо очень жадный, либо знает цену своей "добыче", но его смелости можно только позавидовать.

На кадрах видно, как маленький песик стоит у непонятного лакомства рядом с деревом. Действие происходит либо в зоопарке, либо в сафари-парке. Когда львенок пытается приблизиться к еде, щенок кидается на него с лаем. Через некоторое время маленький хищник предпринимает очередную попытку подойти к еде, но получает жесткий отпор.

Тогда испытать удачу встает другой львенок, но и на него щенок бросается с лаем, а затем разворачивается и отодвигает третьего. Кстати, в конце этот малыш получил больше всего – щенок кинулся на него и даже не подумал отстать. Смелости ему точно не занимать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (682)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, собаки

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