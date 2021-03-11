10:03 11 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9537
  • 100 RUB4.4895
  • USD3.3238
Поиск
Смотри и учись: собака повторила танец за малышкой и покорила Сеть – видео

"Смотри и учись": собака повторила танец за малышкой и покорила Сеть – видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (681)
1104443
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210311/249156484/Smotri-i-uchis-sobaka-povtorila-tanets-za-malyshkoy-i-pokorila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Большой пес вальяжно отодвинул диван, освободил себе место и показал мастер-класс.

На кадрах видно, как маленькая девочка в платье танцует посреди зала, кружась вокруг своей оси, а за ней наблюдает Самсон – пес породы ньюфаундленд. В какой-то момент малышка падает на пол. Увидев это, ее питомец важно отодвигает кресло, рядом с которым стоит, и начинает так же крутиться вокруг своей оси. Из-за мебели у него намного меньше места, чем у девочки, но мастерство у пса на высоте, пишут в комментариях к видео.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (681)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, Собака

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на митинге оппозиции (9 марта 2021). Еревaн
Парламент Армении захвачен оппозиционерами – "горячие" фото армянского протеста
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии - видео
Беспорядки и стычки во время проведения съезда Союза регби Грузии – видео
Количество мужчин в странах Европы на одну женщину
Соотношение мужчин и женщин в странах Европы
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться