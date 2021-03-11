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Волнистый попугай

Попугай насмотрелся православных каналов и теперь молится богу – бесподобное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (680)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210311/249180216/Popugay-nasmotrelsya-pravoslavnykh-kanalov-i-teper-molitsya-bogu--bespodobnoe-video.html

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют миллионы пользователей по всему миру

Кажется, в этой семье кто-то очень часто смотрит телеканалы и передачи, посвященные религии.

На кадрах видно, как волнистый попугайчик сидит на спинке дивана и из раза в раз повторяет: "Господи, помилуй". Примечательно, что произнося данную фразу, пернатый опускает и поднимает голову, словно кланяется. Помимо этих слов, можно услышать и другие, но большинство из них довольно трудно разобрать.

Смотрите больше видео про маленьких пернатых питомцев:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (680)
Теги:
Вирусные видео, Видео с животными

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