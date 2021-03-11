Попугай насмотрелся православных каналов и теперь молится богу – бесподобное видео

Домашние питомцы – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют миллионы пользователей по всему миру

Кажется, в этой семье кто-то очень часто смотрит телеканалы и передачи, посвященные религии.

На кадрах видно, как волнистый попугайчик сидит на спинке дивана и из раза в раз повторяет: "Господи, помилуй". Примечательно, что произнося данную фразу, пернатый опускает и поднимает голову, словно кланяется. Помимо этих слов, можно услышать и другие, но большинство из них довольно трудно разобрать.

Смотрите больше видео про маленьких пернатых питомцев: