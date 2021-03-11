"Валентин, смотри мне в глаза!": бесподобный кокер-спаниель покорил Сеть – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хозяйка в шутку отчитала питомца за непослушание на прогулке, и его реакция бесценна.

На кадрах видно, как хозяйка отчитывает песика по кличке Валентин за то, что он утром убежал от нее один через автомобильную дорогу. У маленького кокер-спаниеля же виноватый вид, он смиренно слушает женщину с поникшей головой. В какой-то момент хозяйка просит Валентина посмотреть ей в глаза, и тот сразу же поднимает голову, смотря на нее жалобным взглядом.

Пользователи Сети в комментариях восхищаются Валентином, отмечая, что он очень милый, чудной и хороший. Видео с ним уже набрало более 400 тысяч просмотров.

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