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Валентин, смотри мне в глаза!: бесподобный кокер-спаниель стал звездой Сети – видео

"Валентин, смотри мне в глаза!": бесподобный кокер-спаниель покорил Сеть – видео

photo: Svetla Stefan / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (682)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210311/251138097/Valentin-smotri-mne-v-glaza-bespodobnyy-koker-spaniel-pokoril-Set--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хозяйка в шутку отчитала питомца за непослушание на прогулке, и его реакция бесценна.

На кадрах видно, как хозяйка отчитывает песика по кличке Валентин за то, что он утром убежал от нее один через автомобильную дорогу. У маленького кокер-спаниеля же виноватый вид, он смиренно слушает женщину с поникшей головой. В какой-то момент хозяйка просит Валентина посмотреть ей в глаза, и тот сразу же поднимает голову, смотря на нее жалобным взглядом.

Пользователи Сети в комментариях восхищаются Валентином, отмечая, что он очень милый, чудной и хороший. Видео с ним уже набрало более 400 тысяч просмотров.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (682)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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