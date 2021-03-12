Истинный джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео

На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.
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