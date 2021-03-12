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Настоящий джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео

Истинный джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (683)
40818160
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210312/246980610/Istinniy-dzhentlmen-kot-pokoril-Set-svoey-zabotoy-o-sobake--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Самое важное в дружбе – внимание и уважение, и о таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.

На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (683)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, кошки, собаки

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