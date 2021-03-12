Истинный джентльмен: кот покорил Сеть своей заботой о собаке – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Самое важное в дружбе – внимание и уважение, и о таком чутком приятеле, как этот пушистый, можно только мечтать.

На кадрах видно, как песик по кличке Ригс стоит перед полуоткрытым ограждением для животных, но не решается войти внутрь. Несмотря на то, что хозяйка приглашает его зайти, тот с опаской смотрит на нее. В результате в дело решает вмешаться кот. Он открывает для своего друга дверь пошире, и тот наконец заходит внутрь.

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