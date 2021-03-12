Собака застала щенка с кошкой за милыми объятиями – видео забавной реакции пушистой

Кажется, в этом доме получился любовный треугольник, что привело к неловкой ситуации.
На кадрах видно, как золотистый ретривер лежит на полу в обнимку с белой кошкой. В это время в комнату заходит другая собака. Заметив это, кошка сразу вскакивает из-под лапы приятеля, словно ничего не происходило, и быстро ретируется. Хотя по реакции вошедшей собаки и не скажешь, что она была чем-то недовольна. Видимо, кошка просто не хотела никого расстраивать.
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