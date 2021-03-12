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Собака застала щенка с кошкой за милыми объятиями – видео забавной реакции пушистой

Собака застала щенка с кошкой за милыми объятиями – видео забавной реакции пушистой

photo: @viralhog / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (683)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0c/251146420.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210312/251146454/Sobaka-zastala-schenka-s-koshkoy-za-milymi-obyatiyami--video-zabavnoy-reaktsii-pushistoy.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, в этом доме получился любовный треугольник, что привело к неловкой ситуации.

 

На кадрах видно, как золотистый ретривер лежит на полу в обнимку с белой кошкой. В это время в комнату заходит другая собака. Заметив это, кошка сразу вскакивает из-под лапы приятеля, словно ничего не происходило, и быстро ретируется. Хотя по реакции вошедшей собаки и не скажешь, что она была чем-то недовольна. Видимо, кошка просто не хотела никого расстраивать.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (683)
Теги:
Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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