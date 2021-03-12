Инстаграм и реальность: хозяин показал всю сложность фотосессии с собакой – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хорошо постараться для красивого и эффектного фото, оказывается, нужно не только дамам.

На этих кадрах хозяин взрослого питбуля решил показать, как сильно приходится постараться, чтобы снять красивое фото своего питомца, и какие в основном снимки получаются. Сначала показывается самый красивый результат, а потом – типичный неудачный.

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