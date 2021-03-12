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Чудесное спасение собаки, упавшей под лед в замерзшем бассейне, попало на видео

Чудесное спасение собаки, упавшей под лед в замерзшем бассейне, попало на видео

photo: Mike Tatum / FB
Видеоклуб
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210312/251150497/Chudesnoe-spasenie-sobaki-upavshey-pod-led-v-zamerzshem-basseyne-popalo-na-video.html

Счет шел на секунды, и если бы не быстрая реакция хозяйки, а также ее героический и смелый шаг, питомца могли не спасти

Чтобы спасти питомца, вовремя подоспевшей хозяйке пришлось ломать лед голыми руками.

Опубликовано Mike Tatum Суббота, 20 февраля 2021 г.

 

Этот случай произошел в городе Мурфрисборо (штат Теннесси, США). На кадрах видно, как вокруг бассейна, покрытого льдом и снегом, бегают две собаки. Один из них – питбуль по кличке Сид – случайно проваливается под лед. Выбраться у него уже не получается, и он начинает тонуть.

К счастью для Сида, произошедшее сразу же увидела его хозяйка. Босиком, в одних носках, в легкой одежде она побежала по снегу прямиком к дыре и начала искать питомца. Сразу его найти не вышло, видимо, он из последних сил перемещался в воде. Поэтому женщине пришлось ломать лед голыми руками, чтобы найти пса. Наконец, спустя минуту поисков, она чудом замечает его рядом с тем местом, где уже была, вытаскивает его наверх и несет в дом.

Женщине повезло, что по соседству с ней жила подруга, работающая ветеринаром. Она оказала питбулю экстренную помощь, после чего его сразу же отвезли в больницу. Спустя 36 часов его выписали домой. По словам хозяйки, теперь Сид опасается выхода на улицу и не подходит близко к бассейну, а в остальном чувствует себя хорошо.

Теги:
США, Собака, Видео с животными

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