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Хозяйка озвучила мысли устроившего перестановку в доме пса и развеселила Сеть – видео

Хозяйка озвучила мысли устроившего перестановку в доме пса и развеселила Сеть – видео

photo: @baileylabrador / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (685)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0d/251158954.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210313/251158995/Khozyayka-ozvuchila-mysli-ustroivshego-perestanovku-v-dome-psa-i-razveselila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Когда слишком наскучило сидеть дома и нечем заняться, нужно придумать себе простое и легкое дело.

 

На кадрах видно, как собака породы лабрадор по кличке Бэйли идет по комнате к стене, где лежит его большой и мягкий лежак, после чего начинает его смешным образом передвигать в другое место. Изучив опустевшее место, Бэйли возвращается к лежаку и начинает волочить его обратно, на то же место. Все это сопровождается смешной озвучкой мыслей питомца. Даже собаки понимают, что иногда в жизни надо что-то менять, хотя бы ненадолго!

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (685)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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