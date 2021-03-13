Хозяйка озвучила мысли устроившего перестановку в доме пса и развеселила Сеть – видео

Когда слишком наскучило сидеть дома и нечем заняться, нужно придумать себе простое и легкое дело.
На кадрах видно, как собака породы лабрадор по кличке Бэйли идет по комнате к стене, где лежит его большой и мягкий лежак, после чего начинает его смешным образом передвигать в другое место. Изучив опустевшее место, Бэйли возвращается к лежаку и начинает волочить его обратно, на то же место. Все это сопровождается смешной озвучкой мыслей питомца. Даже собаки понимают, что иногда в жизни надо что-то менять, хотя бы ненадолго!
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