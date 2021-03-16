https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251182635.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210316/251182768/Vzyali-i-poekhali-Gruziya-otkrylas-dlya-turistov--video-o-pravilakh-plyusakh-i-minusakh.html
"Взяли и поехали!": Грузия открылась для туристов – видео о правилах, плюсах и минусах
Грузия продолжает восстанавливать регулярное авиасообщение и ослаблять условия въезда для иностранцев
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37261448&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/10/251182635.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT10M07S
2021-03-16T11:57Z
Грузия продолжает восстанавливать регулярное авиасообщение и ослаблять условия въезда для иностранцев
Каковы на данный момент условия прибытия в Грузию, есть ли чем заняться в стране и какие перспективы у отрасли во время продолжающейся пандемии – смотрите в видео Sputnik Грузия.
В страну постепенно вновь начинают стекаться туристы из разных стран. Путешественники из России признаются, что их не останавливают ни ограничения, введенные в Грузии из-за коронавируса, ни отсутствие прямых авиарейсов между странами.
Зимние курорты после продолжительной паузы в работе вновь начали принимать гостей. Несмотря на то, что открылись они не так давно, туристов на горнолыжных спусках и канатках можно увидеть уже много. К тому же прямо там, на месте, можно сдать тест на наличие коронавируса – результаты придут на почту через 24 часа, не отнимая драгоценное время отдыха на поездки в лаборатории.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.