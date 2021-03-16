"Взяли и поехали!": Грузия открылась для туристов – видео о правилах, плюсах и минусах

Каковы на данный момент условия прибытия в Грузию, есть ли чем заняться в стране и какие перспективы у отрасли во время продолжающейся пандемии – смотрите в видео Sputnik Грузия.

В страну постепенно вновь начинают стекаться туристы из разных стран. Путешественники из России признаются, что их не останавливают ни ограничения, введенные в Грузии из-за коронавируса, ни отсутствие прямых авиарейсов между странами.

Зимние курорты после продолжительной паузы в работе вновь начали принимать гостей. Несмотря на то, что открылись они не так давно, туристов на горнолыжных спусках и канатках можно увидеть уже много. К тому же прямо там, на месте, можно сдать тест на наличие коронавируса – результаты придут на почту через 24 часа, не отнимая драгоценное время отдыха на поездки в лаборатории.

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