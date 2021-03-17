Впервые увидевшие голубей домашние коты развеселили Сеть – видео их реакции

Взгляд питомцев на непонятное существо, их мимика и медленное отдаление бесценны.
На кадрах видно, как два кота, поджав свои уши, испуганно смотрят куда-то. Автор видео, хозяйка питомцев, в свою очередь, сохраняет интригу и не показывает чего же они так боятся. Один из пушистых решил и вовсе отойти подальше, и медленно, чтобы не привлекать лишнее внимание, попятился назад. Что же там все-таки за окном?! Наконец хозяйка отводит камеру. Это голубь.
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