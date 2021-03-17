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Это еще что такое?: домашние коты впервые в жизни увидели голубя – смешное видео

Впервые увидевшие голубей домашние коты развеселили Сеть – видео их реакции

photo: @tilda_ku / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (686)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1d/250741021.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210317/250741066/Vpervye-uvidevshie-golubey-domashnie-koty-razveselili-Set--video-ikh-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомцев на непонятное существо, их мимика и медленное отдаление бесценны.

 

На кадрах видно, как два кота, поджав свои уши, испуганно смотрят куда-то. Автор видео, хозяйка питомцев, в свою очередь, сохраняет интригу и не показывает чего же они так боятся. Один из пушистых решил и вовсе отойти подальше, и медленно, чтобы не привлекать лишнее внимание, попятился назад. Что же там все-таки за окном?! Наконец хозяйка отводит камеру. Это голубь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (686)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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