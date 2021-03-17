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Хозяева привезли пса к ветеринару, но он им так просто не дался – бесподобное видео

Хозяева привезли пса к ветеринару, но он им так просто не дался – бесподобное видео

photo: @adkmck / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (687)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/11/251193684.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210317/251193726/Khozyaeva-privezli-psa-k-veterinaru-no-on-im-tak-prosto-ne-dalsya--bespodobnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В ветеринарной клинике за происходящим на парковке наблюдали, катаясь по полу со смеха.

 

На кадрах видно, как девушка стоит на парковке у ветеринарной клиники и пытается тянуть за собой золотистого ретривера, который понимает, куда его привезли, и не собирается двигаться вперед ни на шаг. Помочь с этим делом решил спутник девушки, однако пес не дал ему себя поднять, а затем и вовсе лег на спину, чтоб еще лучше укрепить свои позиции. Тогда хозяева решили использовать козырь – сделать вид, что они уходят без него в надежде, что питомец не захочет оставаться один. И это тоже не помогло.

В комментариях девушка рассказала, что позднее из ветклиники ей прислали видео, как сотрудники наблюдали за происходящим через камеру наблюдения и не могли перестать смеяться. Одна из сотрудниц опубликовала кадры, снятые изнутри, где видно, как после тщетных попыток затащить пса внутрь хозяин направился к машине, а питомец сразу же вскочил и побежал за ним. Уж домой поехать он точно не против.

 

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (687)
Теги:
Собака, Вирусные видео, Видео с животными, Смешные видео

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