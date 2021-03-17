Щенок решил поиграть с любимой игрушкой своей мамы, ее реакция рассмешила всех – видео

За доли секунды собака показала хозяйке свои приоритеты и умение быть нежной и аккуратной.
На кадрах видно, как щенок породы австралийская овчарка стоит посреди комнаты и играется с коричневой игрушкой. Увидев это, к нему сзади подходит мама, переступает через сыночка и ловким движением лапы толкает его под себя. После этого она нежно и аккуратно берет свою любимую игрушку и уносит ее подальше, попутно еще и наступая на щенка. Кажется, игрушка для нее намного важнее.
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