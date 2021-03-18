14:25 18 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9620
  • 100 RUB4.5490
  • USD3.3252
Поиск
Ревнивая кошка не смогла смириться с ласками двух сородичей – видео животной драмы

Ревнивая кошка не может спокойно смотреть на ласки двух сородичей – забавное видео

photo: @kotaecho / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (689)
7728411
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/03/250786000.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210318/250786107/Revnivaya-koshka-ne-mozhet-spokoyno-smotret-na-laski-dvukh-sorodichey--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Судя по всему, пушистая вызвала "подругу" на битву, победитель которой получит право нежиться с котом.

 

На кадрах видно, как два пушистых питомца лежат на кресле. Черный кот "целует" бело-серую кошку в шею, а внизу за происходящим наблюдает другая кошка. В ее глазах можно даже увидеть некую обиду, быстро переходящую в ярость, а через несколько секунд все подтверждается действиями – она бьет верхнюю кошку по морде, заставляя спрыгнуть, а затем и бежит за ей. Чем все закончилось, к сожалению, неизвестно.

По словам хозяйки, эту кошку подобрали котенком с улицы, в отличие от всех остальных, и она просто королева драмы. Ревнует она и людей, и питомцев очень часто, уверяет женщина.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (689)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной AstraZeneca в Тбилисской инфекционной больнице
Прививки против ковида: в Грузии началась вакцинация - фото
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Огонь уничтожил закрытую квартиру: пожар в жилом доме в Батуми - видео
Российский фактор во внешней торговле Грузии
Российский фактор во внешней торговле Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться