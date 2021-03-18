Ревнивая кошка не может спокойно смотреть на ласки двух сородичей – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Судя по всему, пушистая вызвала "подругу" на битву, победитель которой получит право нежиться с котом.

На кадрах видно, как два пушистых питомца лежат на кресле. Черный кот "целует" бело-серую кошку в шею, а внизу за происходящим наблюдает другая кошка. В ее глазах можно даже увидеть некую обиду, быстро переходящую в ярость, а через несколько секунд все подтверждается действиями – она бьет верхнюю кошку по морде, заставляя спрыгнуть, а затем и бежит за ей. Чем все закончилось, к сожалению, неизвестно.

По словам хозяйки, эту кошку подобрали котенком с улицы, в отличие от всех остальных, и она просто королева драмы. Ревнует она и людей, и питомцев очень часто, уверяет женщина.

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