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Щенок золотистого ретривера

Хозяйка приказала щенкам вернуться в клетку, но они ловко ее перехитрили – милое видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (689)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210318/251203838/Khozyayka-prikazala-schenkam-vernutsya-v-kletku-no-oni-lovko-ee-perekhitrili--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Смышленые песики сразу догадались, как можно остаться на мягком диванчике еще надолго.

 

По словам хозяйки, она сказала своим питомцам, что настало время ненадолго вернуться в клетку. После этого она вышла из комнаты, а вернувшись, увидела забавное зрелище – они лежали на спине, притворяясь спящими. За все время, что она их снимала на камеру, они даже не шелохнулись и не приоткрыли глаза. Настоящие актеры!

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (689)
Теги:
Собака, Смешные видео, Видео с животными, Вирусные видео

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