Хозяйка приказала щенкам вернуться в клетку, но они ловко ее перехитрили – милое видео

Смышленые песики сразу догадались, как можно остаться на мягком диванчике еще надолго.
По словам хозяйки, она сказала своим питомцам, что настало время ненадолго вернуться в клетку. После этого она вышла из комнаты, а вернувшись, увидела забавное зрелище – они лежали на спине, притворяясь спящими. За все время, что она их снимала на камеру, они даже не шелохнулись и не приоткрыли глаза. Настоящие актеры!
Смотрите на видео также:
- Кусающий девочку пес притворяется невиновным, стоит ей позвать маму
- Очень сильно напортачившая собака всеми силами притворяется невиновной
- Пес сильно напортачил и нашел лучший способ избежать наказания