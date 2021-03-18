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Девушка решила прокатиться с ветерком вместе с песиком, но все пошло не по плану – видео

Девушка решила прокатиться с ветерком вместе с песиком, но все пошло не по плану – видео

photo: @kalesalad / TikTok
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Домашние животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

В следующий раз она не будет открывать окно в машине, когда вместе с ней путешествует питомец.

 

На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась больше безопасной, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо, и никаких серьезных травм песик не получил.

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Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео

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