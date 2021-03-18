Девушка решила прокатиться с ветерком вместе с песиком, но все пошло не по плану – видео

В следующий раз она не будет открывать окно в машине, когда вместе с ней путешествует питомец.
На кадрах видно, как маленький песик стоит на пассажирском сиденье на двух лапах, опираясь на опущенное дверное стекло и высунув голову, чтобы почувствовать приятный ветерок. Однако скорость движения машины оказалась больше безопасной, поэтому этот самый ветерок вытянул питомца из машины, и он вылетел на дорогу. Конечно, хозяйка сразу остановилась и побежала за питомцем. К счастью, по ее словам, с ним все хорошо, и никаких серьезных травм песик не получил.
Смотрите на видео также:
- Собака уронила теннисный мяч из движущейся машины – видео ее реакции
- В США запертая в машине собака сменила передачу и целый час ездила по кругу
- Хозяин надолго оставил собаку в машине, и ее терпение лопнуло