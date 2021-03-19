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Пес впервые в жизни увидел белку, и его реакция бесценна – видео

Пес впервые в жизни увидел белку – видео его забавной реакции

photo: stellas.mom_ / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (690)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/07/250820927.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210319/250820963/Pes-vpervye-v-zhizni-uvidel-belku--video-ego-zabavnoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, что происходило в голове у питомца, когда он смотрел на нее такими глазами.

 

На кадрах видно, как по телевизору, судя по всему, идет некая передача о дикой природе, где показывается гуляющая по лесу белка. Через несколько секунд автор видео переводит камеру на своего пса, лежащего рядом и с выпученными глазами смотрящего на телевизор. Очень интересно, что в этот момент происходило в голове у питомца, что он смотрел на белку таким безумным испуганным взглядом.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (690)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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