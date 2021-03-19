Малышка не хочет расстраивать маму, но не может сдержать эмоций от ее блюда – видео

Ее мимика, нервная улыбка и тщетные попытки похвалить маму за вкусный обед, бесценны.
На кадрах видно, как маленькая девочка пережевывает некое блюдо, приготовленное ее мамой, а та спрашивает, как оно ей по вкусу. В ответ малышка, еле натянув улыбку, говорит, что нормально. Однако через секунду она меняется в лице, и ее организм явно хочет избавиться от того, что она ест. Однако этот позыв останавливает мама, говоря: "Похоже, что ты действительно наслаждаешься". Девочке приходится снова натянуть улыбку и "угукнуть", продолжая жевать нечто. С большим трудом малышка все же проглатывает еду и, нервно смеясь, говорит маме, что с ней все хорошо.
Смотрите на видео также:
- Малыш впервые попробовал мороженое, и его реакция бесценна
- Малышка решила попробовать перец, но он оказался слишком острым
- "У других все вкуснее": малыш решил отбить миску с водой у собаки