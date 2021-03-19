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Тарелка с приборами

Малышка не хочет расстраивать маму, но не может сдержать эмоций от ее блюда – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210319/251219261/Malyshka-ne-khochet-rasstraivat-mamu-no-ne-mozhet-sderzhat-emotsiy-ot-ee-blyuda--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ее мимика, нервная улыбка и тщетные попытки похвалить маму за вкусный обед, бесценны.

 

На кадрах видно, как маленькая девочка пережевывает некое блюдо, приготовленное ее мамой, а та спрашивает, как оно ей по вкусу. В ответ малышка, еле натянув улыбку, говорит, что нормально. Однако через секунду она меняется в лице, и ее организм явно хочет избавиться от того, что она ест. Однако этот позыв останавливает мама, говоря: "Похоже, что ты действительно наслаждаешься". Девочке приходится снова натянуть улыбку и "угукнуть", продолжая жевать нечто. С большим трудом малышка все же проглатывает еду и, нервно смеясь, говорит маме, что с ней все хорошо.

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Теги:
Дети, Смешные видео, Вирусные видео

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