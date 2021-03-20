Пес осознал, что вместо парка его везут к ветеринару – видео его бесценной реакции

Взгляд питомца, осознавшего, что хозяйка развернула совсем не туда, где находится парк, бесценен.

На кадрах видно, как питбуль по кличке Отис сидит на заднем сиденье в машине, и его куда-то везут. Подпись на видео ставит все на свои места: "Когда Отис осознал, что мы повернули к ветклинике, а не к парку для собак". И действительно, пес выглядит так, словно понимает, что его ждет отнюдь не веселье. Его взгляд полный разочарования, обиды и боли умилил Сеть. Многие комментаторы даже попросили хозяйку отвезти питомца в парк после ветеринара, потому что очень уж его жалко.

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