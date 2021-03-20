"Найдите себя": парень показал три типа кошек и рассмешил Сеть – видео

Многие отметили, что третья кошка – это именно про них. Но так ведь даже веселее!

На кадрах видно, как у спуска лестницы в доме стоит несколько десятков разноцветных пластиковых стаканов. Сначала по лестнице спускается первая кошка. Она, увидев препятствия, элегантно и красиво переступила через каждый стаканчик, не задев ни один. Вторая кошка, наверное, очень спешила к корму, поэтому об осторожности не волновалась и прошла препятствия по короткому пути, сбив несколько стаканов. А вот третья кошка устроила настоящий хаос, прыгнув в самую кучу стаканов и сбив больше половины из них. Аккуратностью и осторожностью эта кошка точно не отличается.

Видео просмотрели более 50 миллионов раз за неделю, и многие комментаторы заявили, что третий тип кошек – это они по жизни.

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