Надоедливый пес мешал хозяйке готовить и поплатился – забавное видео

Несчастный пес явно не был готов к тому, что против него используют жуткие и пугающие щипцы для готовки.

Как рассказала автор видео, ее любопытный пес по кличке Локи на протяжении всей готовки терся о ноги и не уходил с кухни. В какой-то момент хозяйка заметила, что его пугают сервировочные щипцы и решила воспользоваться этим. На кадрах видно, как пес с явным недоверием смотрит на этот агрегат и не дает женщине приблизиться, лая на нее, словно прося: "Ну перестань, хватит". А когда она начинает щелкать щипцами и бежать к Локи, тот сразу ретируется.

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