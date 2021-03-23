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Хозяйка, перестань!: любопытный пес мешал женщине готовить и поплатился – видео

Надоедливый пес мешал хозяйке готовить и поплатился – забавное видео

photo: Rumble Viral / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (692)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210323/251244081/Nadoedlivyy-pes-meshal-khozyayke-gotovit-i-poplatilsya--zabavnoe-video.html

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Несчастный пес явно не был готов к тому, что против него используют жуткие и пугающие щипцы для готовки.

Как рассказала автор видео, ее любопытный пес по кличке Локи на протяжении всей готовки терся о ноги и не уходил с кухни. В какой-то момент хозяйка заметила, что его пугают сервировочные щипцы и решила воспользоваться этим. На кадрах видно, как пес с явным недоверием смотрит на этот агрегат и не дает женщине приблизиться, лая на нее, словно прося: "Ну перестань, хватит". А когда она начинает щелкать щипцами и бежать к Локи, тот сразу ретируется.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (692)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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