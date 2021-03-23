Хозяин решил научить котика спускаться по лестнице, но что-то пошло не так – смешное видео

Комментаторы отметили, что не знают, смеяться тут или плакать – хочется делать и то, и другое.
На кадрах видно, как котенок стоит на верху лестницы с мягким покрытием, а хозяин спрашивает питомца, готов ли он. Затем пушистый начинает успешно спускаться ступенька за ступенькой, но после восьмой теряет равновесие. В этот же момент парень подбадривает питомца, считая, что у него все получилось, но не тут-то было. В результате котенок кубарем катится вниз, на чем видео и обрывается. Хозяин же призвал пользователей не волноваться и заверил, что с питомцем все в порядке.
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