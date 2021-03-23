Девушка впервые дала попробовать лабрадору газированную воду – видео его реакции

Это вроде бы и вода, но в то же время совсем не вода. Что вообще происходит в этом доме?!

На кадрах видно, как девушка наливает в миску своего питомца простую газированную воду, после чего ждет, когда он захочет пить. Наконец лабрадор приходит и начинает пить воду, после чего сразу же отскакивает назад и вопросительно смотрит на миску, а затем в другую комнату. Потом снова на миску, а затем снова в другую комнату. Пес явно не понимает, что не так с этой водой, и, видимо, пытается разобраться. Или же просто ждет помощи от хозяйки.

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