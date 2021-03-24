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Песик слишком сильно хотел на прогулку и отправил хозяйку в полет – забавное видео

Щенок увидел белку при выходе на прогулку и отправил хозяйку в полет – забавное видео

video: Youtube / World Wide Web
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (694)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210324/249223538/Schenok-uvidel-belku-pri-vykhode-na-progulku-i-otpravil-khozyayku-v-polet--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Песик нашел лучший способ разбудить хозяйку и заставить ее быть активнее по утрам.

На кадрах, снятых камерой наблюдения у входной двери, видно, как полусонная девушка выходит из дома и держит собаку за поводок. Когда девушка прикрывает дверь и готовится закрыть ее на ключ, песик вдруг резко рвется вперед, в результате чего его хозяйка буквально летит через лестницу и падает в паре метров от дома.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (694)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, Собака

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