Щенок увидел белку при выходе на прогулку и отправил хозяйку в полет – забавное видео

Песик нашел лучший способ разбудить хозяйку и заставить ее быть активнее по утрам.
На кадрах, снятых камерой наблюдения у входной двери, видно, как полусонная девушка выходит из дома и держит собаку за поводок. Когда девушка прикрывает дверь и готовится закрыть ее на ключ, песик вдруг резко рвется вперед, в результате чего его хозяйка буквально летит через лестницу и падает в паре метров от дома.
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