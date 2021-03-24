Мужчина, который не хотел заводить собак, умилил всех своим обращением с щенком – видео

Как бы взрослые ни были против домашних животных, с появлением питомцев их сердце тает.

Как рассказала девушка, ее отец был против заведения в доме собаки, однако она все же настояла на своем. На кадрах видно, как на заднем дворе дома, на лавочке, сидит пожилой мужчина и держит на коленках щенка породы такса, очень мило смотря на него сверху вниз и играя с его задними лапками. Следующим кадром мужчина уже фотографирует мило спящего питомца и накрывает его одеялком, после чего с любовью его обнимает. Пользователи Сети отметили, что именно момент с одеялом растрогал их больше всего.

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