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Золотистый ретривер

Совсем не вкусняшка: собака украла у хозяйки острый перец и пожалела об этом – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (695)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210324/251257326/Sovsem-ne-vkusnyashka-sobaka-ukrala-u-khozyayki-ostryy-perets-i-pozhalela-ob-etom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Заметка на будущее – никогда не красть этот красный продолговатый предмет с кухни.

 

Как рассказала хозяйка питомца, ее собака породы золотистый ретривер по кличке Рози зашла на кухню во время готовки еды и успела схватить острый перец. Естественно, вкус ей понравился не очень. После этого Рози со слезами на глазах всеми силами пыталась "потушить огонь" в пасти, что выглядит очень забавно. Пользователи призвали девушку свозить питомца к ветеринару, потому что такой опыт может быть опасным, однако она заверила, что с собакой все хорошо.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (695)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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